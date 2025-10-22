📞 Региональные мобильные операторы просят пересмотреть правила маркировки звонков

Операторы связи считают, что нужно изменить подход к маркировке звонков, иначе небольшие компании понесут убытки.

Свыше 60 региональных операторов связи просят премьер-министра Михаила Мишустина изменить требования к маркировке телефонных звонков. Действующая схема «создает условия для дискриминации операторов».

Представители отрасли подсчитали, что для корпоративных клиентов стоимость звонков увеличится более чем на 40%. Вместо 1,5 рублей они будут платить 2,1 рубля за минуту.

Об этом пишет «Коммерсант». Эксперты издания считают, что повышение расходов на 40% станет критическим для небольших компаний. Дополнительная нагрузка на региональных операторов может привести к убыткам.

С 1 сентября 2025 года все операторы связи должны маркировать вызовы от компаний. Такая услуга у крупных игроков стоит 30 рублей в месяц и плюс 30 копеек за каждую попытку вызова (деньги снимут, даже если звонок не состоялся).