Налоговики напомнили, как перейти на электронный формат счетов-фактур

Для перехода на электронные счета-фактуры понадобится КЭП.

Электронный счет-фактура — это юридически значимый цифровой аналог традиционного бумажного документа, созданный и передаваемый контрагентам в электронном виде по ТКС, напоминает ФНС по новым регионам.

Использовать электронные счета-фактуры можно по взаимному согласию сторон сделки и при наличии технических возможностей для их приема и обработки в установленных форматах и порядке.

Что нужно для перехода на электронный формат счетов-фактур:

Выбрать аккредитованного оператора ЭДО, у которого есть технологии для передачи электронных документов по защищенным каналам связи. Получить квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре для лица, которое будет подписывать счета-фактуры. Согласовать с контрагентами возможность обмена электронными документами.

Налоговики назвали преимущества электронных счетов-фактур:

ускорят бизнес-процессы;

документы не теряются;

избавление от бумажных архивов.

