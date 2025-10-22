Налоговики напомнили, как перейти на электронный формат счетов-фактур
Электронный счет-фактура — это юридически значимый цифровой аналог традиционного бумажного документа, созданный и передаваемый контрагентам в электронном виде по ТКС, напоминает ФНС по новым регионам.
Использовать электронные счета-фактуры можно по взаимному согласию сторон сделки и при наличии технических возможностей для их приема и обработки в установленных форматах и порядке.
Что нужно для перехода на электронный формат счетов-фактур:
Выбрать аккредитованного оператора ЭДО, у которого есть технологии для передачи электронных документов по защищенным каналам связи.
Получить квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре для лица, которое будет подписывать счета-фактуры.
Согласовать с контрагентами возможность обмена электронными документами.
Налоговики назвали преимущества электронных счетов-фактур:
ускорят бизнес-процессы;
документы не теряются;
избавление от бумажных архивов.
