Несовершеннолетним могут разрешить работать на опасных производствах

Перечень запрещенных предприятий составлялся 20 лет назад, а с тех пор многие производственные процессы стали безопасными.

Действующий перечень опасных производств могут пересмотреть и разрешить несовершеннолетним работать на предприятиях, на которых это пока запрещено, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Такой законопроект сейчас согласует Правительство, а затем собираются ввести гибкий механизм, позволяющий подросткам трудовых профессий работать на тех предприятиях, где они проходили практику.

Сейчас 17-летние студенты и выпускники колледжей часто не могут устроиться на предприятия, где проходили практику, потому что они в списке опасных производств.

Но перечень составлен 20 лет назад, а с тех пор многие производственные процессы стали безопасными, пояснил Нилов.

«Изменились технологии, изменилось отношение к вопросам охраны труда. И надо пересмотреть перечень тех профессий, которые запрещены [несовершеннолетним] из-за того, что они якобы опасны», — отметил депутат.

Сейчас запрещен труд лиц до 18 лет на работах с вредными или опасными условиями. Перечень таких работ по разным отраслям промышленности утвердили в 2000 году — постановление Правительства № 163 от 25.02.2000.