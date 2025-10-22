ФНС обяжет маркетплейсы контролировать, как селлеры платят налоги
Крупные интернет-площадки, которые выступают посредникам между продавцами и покупателями, будут обязаны следить за уплатой налогов своих партнеров, а также передавать информацию о нарушениях в ФНС.
За нарушение новых правил маркетплейсы и другие платформы рискуют получить штраф до 100 тыс. рублей, а недобросовестных селлеров заблокируют на всех площадках. Об этом пишет РБК.
Онлайн-платформам придется искать неправильное исчисление налогов, сборов, страховых взносов, а также контролировать полноту и своевременности уплаты. Если площадка обнаружит отклонения, то в течение трех дней в личном кабинете партнера появится требование предоставить разъяснение. Это маркетплейс передаст налоговикам.
Если нарушение не устранить, то предпринимателя вызовут для пояснений, а в случае неявки, все интернет-площадки, с которыми работает селлер, заблокируют поисковую выдачи его товаров и услуг. Такое указание ФНС маркетплейсы должны выполнить в течение двух дней.
Восстановить работу будет можно только после личного общения с налоговыми инспекторами.
⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете
Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию
Бух.Совет 2026! Но плохие новости, коллеги: мест офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию
и будем с вами в прямом эфире!
Если вы еще не купили билет на Бух.Совет 2026, вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!
Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке.
Начать дискуссию