ФНС обяжет маркетплейсы контролировать, как селлеры платят налоги

Онлайн-платформы будут проверять полноту и своевременности уплаты налогов со стороны своих партнеров. Если найдут нарушения, то селлеров вызовут в ФНС, а в случае неявки заблокируют карточки товаров.

Крупные интернет-площадки, которые выступают посредникам между продавцами и покупателями, будут обязаны следить за уплатой налогов своих партнеров, а также передавать информацию о нарушениях в ФНС.

За нарушение новых правил маркетплейсы и другие платформы рискуют получить штраф до 100 тыс. рублей, а недобросовестных селлеров заблокируют на всех площадках. Об этом пишет РБК.

Онлайн-платформам придется искать неправильное исчисление налогов, сборов, страховых взносов, а также контролировать полноту и своевременности уплаты. Если площадка обнаружит отклонения, то в течение трех дней в личном кабинете партнера появится требование предоставить разъяснение. Это маркетплейс передаст налоговикам.

Если нарушение не устранить, то предпринимателя вызовут для пояснений, а в случае неявки, все интернет-площадки, с которыми работает селлер, заблокируют поисковую выдачи его товаров и услуг. Такое указание ФНС маркетплейсы должны выполнить в течение двух дней.

Восстановить работу будет можно только после личного общения с налоговыми инспекторами.