Напитки с заменителями сахара могут обложить акцизом
В Совете Федерации предложили обложить акцизом напитки с искусственными заменителями сахара. Инициативу выдвинул сенатор Виктор Кресс, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко ее поддержала.
С начала 2025 года выросли акцизы на сахаросодержащие напитки — до 10 руб. за литр. Но производители для удешевления продукции и ухода от налогов массово перешли на сахарозаменители, рассказал Кресс.
Он считает, что синтетические подсластители вредят организму.
«Кроме того, отказ от натурального сахара бьет по нашему сельскому хозяйству. А недавно в продаже появился квас, сделанный без использования сахара. Это как? Это дискредитирует его статус как традиционного русского напитка», — заявил сенатор.
Он предлагает обсудить идею введения отдельного акциза на напитки с подсластителями.
Начать дискуссию