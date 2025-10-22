Напитки с заменителями сахара могут обложить акцизом

Акциз на сахаросодержащие напитки повысили, и производители массово перешли к использованию сахарозаменителей. Поэтому для таких напитков тоже введут акциз.

В Совете Федерации предложили обложить акцизом напитки с искусственными заменителями сахара. Инициативу выдвинул сенатор Виктор Кресс, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко ее поддержала.

С начала 2025 года выросли акцизы на сахаросодержащие напитки — до 10 руб. за литр. Но производители для удешевления продукции и ухода от налогов массово перешли на сахарозаменители, рассказал Кресс.

Он считает, что синтетические подсластители вредят организму.

«Кроме того, отказ от натурального сахара бьет по нашему сельскому хозяйству. А недавно в продаже появился квас, сделанный без использования сахара. Это как? Это дискредитирует его статус как традиционного русского напитка», — заявил сенатор.

Он предлагает обсудить идею введения отдельного акциза на напитки с подсластителями.