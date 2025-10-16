В России могут принять федеральный закон о квасе, а акциз отменить

14 октября 2025 года в Совете Федерации состоялось совещание о законодательном обеспечении развития производства кваса в РФ. Его провел председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Он отметил, что документ позволит решить проблемы производства кваса: несмотря на позитивные тенденции на рынке кваса, есть ряд проблем производства этого популярного российского напитка, которые требуют выработки механизма их решения».

«Это, прежде всего, вопрос — что можно называть настоящим квасом, чтобы не вводить в заблуждение потребителя. Какие технологии и ингредиенты могут применяться в этом напитке, какие идентификационные признаки должны быть у такого продукта, методики их подтверждения, с учетом наличия соответствующего оборудования и аккредитации в лабораториях. Эта тема, безусловно, требует, в том числе законодательного регулирования», — прокомментировал сенатор.

Еще одной важной проблемой он назвал акциз на квас как сахаросодержащий напиток:

«С учетом того, что ранее по нему предусматривалось исключение при обложении данным налогом, целесообразно проработать вопрос возобновления такой практики, в том числе и в виде налогового вычета, но только для кваса, соответствующего установленным требованиям. Возможно, есть еще проблемы со сбытом и продвижением настоящего кваса», — пояснил он.

Летом 2025 года в Тимирязевской сельхозакадемии профильный комитет СФ проводил парламентские слушания, на которых также обсуждались вопросы производства кваса. По направляли рекомендации в Правительство и федеральные органы власти с предложением проработать вопрос целесообразности подготовки совместно с сенаторами проекта федерального закона о квасе, который определит понятие «квас», а также установит нормы, регламентирующие его производство и реализацию кваса». Пока идет обсуждение этого вопроса.