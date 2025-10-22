Госдума будет лучше защищать россиян от злоупотреблений коммунальных служб

Приостановить оказание коммунальных услуг должникам, которые относятся к уязвимым категориям населения, будет можно только на основании решения суда, которое вступило в законную силу.

22 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который защитит россиян от злоупотреблений со стороны коммунальных служб.

Согласно действующему закону, исполнители коммунальных услуг могут приостановить или ограничить их предоставление, если у собственника жилья есть задолженность. Новый проект сохранит это право, но также введет дополнительный механизм, чтобы защитить от этого наиболее уязвимые категории населения. Речь идет о детях, инвалидах I группы и пенсионерах.

«Приостановка и ограничение предоставления коммунальных услуг по отоплению, газоснабжению, электроснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов допускаются не иначе как на основании вступившего в законную силу решения суда», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 марта 2026 года.