Премии молодым ученым освободили от уплаты НДФЛ

Постановлением Правительства от 21 октября 2025 года № 1620 расширен список премий, лауреаты которых не платят НДФЛ.

Теперь налог в размере 13% не будут платить российские лауреаты премии Союзного государства молодым ученым, уточнила пресс-служба Правительства.

Премия Союзного государства (РФ и Белоруссия) вручается ученым в возрасте до 35 лет. Награду учредили в 2024 году, ее размер – 3 млн рублей. Премию присуждают раз в два года по результатам научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, и в сфере укрепления обороноспособности двух государств.

Новым постановлением внесены изменения в постановление от 6 февраля 2001 года № 89.