Если не принимают ЕФС-1, убедитесь в постановке на учет в СФР

Социальный фонд должен прислать уведомление о постановке на учет как работодателя. Если не пришло – могут быть ошибки.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» пожаловались, что СФР не принимает квартальный отчет по страховым взносам.

«Пишет, что не найден страхователь. Хотя сдавали отчет за полугодие, и он был принят», - пишет пользователь.

На горячей линии Соцфонда помочь не смогли.

В чате спросили – приходило ли уведомление о постановке на учет в качестве работодателя с установкой тарифа. Документ должен был прийти на почту, как обычное письмо, при первой сдаче ЕФС-1.

СФР должен в течение трех дней зарегистрировать работодателя, после чего в ЕГРИП появятся изменения.

Оказалось, что уведомление не получали.

Коллеги посоветовали найти телеграм-канал СФР в своем регионе и написать. Обычно помогают быстро, отметили в обсуждении.