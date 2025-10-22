Если не принимают ЕФС-1, убедитесь в постановке на учет в СФР
В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» пожаловались, что СФР не принимает квартальный отчет по страховым взносам.
«Пишет, что не найден страхователь. Хотя сдавали отчет за полугодие, и он был принят», - пишет пользователь.
На горячей линии Соцфонда помочь не смогли.
В чате спросили – приходило ли уведомление о постановке на учет в качестве работодателя с установкой тарифа. Документ должен был прийти на почту, как обычное письмо, при первой сдаче ЕФС-1.
СФР должен в течение трех дней зарегистрировать работодателя, после чего в ЕГРИП появятся изменения.
Оказалось, что уведомление не получали.
Коллеги посоветовали найти телеграм-канал СФР в своем регионе и написать. Обычно помогают быстро, отметили в обсуждении.
Начать дискуссию