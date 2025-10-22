7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
Минфин против повышения налогов для банков

Увеличение налогов для банков может навредить экономике России.

Минфин не поддерживает предложения об увеличении налогов для банковского сектора. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Он отметил, что в условиях высоких процентных ставок их нужно снижать, чтобы кредиты стали более доступными. Бюджет и бюджетная политика на предстоящие три года позволят Центробанку давать больше возможностей для смещения денежно-кредитной политики.

«Поэтому предложения об увеличении налогов на банки мы не поддерживаем, поскольку это может навредить нашей экономике», — заявил Силуанов.

Также он сказал, что вопрос о введении дополнительных налогов на роскошь можно рассматривать, но это не приведет к большим дополнительным поступлениям. То есть это предложение Минфин тоже не поддержит, пояснил министр.

Автор

Александр Казусь
