Минфин против повышения налогов для банков

Минфин не поддерживает предложения об увеличении налогов для банковского сектора. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Он отметил, что в условиях высоких процентных ставок их нужно снижать, чтобы кредиты стали более доступными. Бюджет и бюджетная политика на предстоящие три года позволят Центробанку давать больше возможностей для смещения денежно-кредитной политики.

«Поэтому предложения об увеличении налогов на банки мы не поддерживаем, поскольку это может навредить нашей экономике», — заявил Силуанов.

Также он сказал, что вопрос о введении дополнительных налогов на роскошь можно рассматривать, но это не приведет к большим дополнительным поступлениям. То есть это предложение Минфин тоже не поддержит, пояснил министр.