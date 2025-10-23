Налоги за границей можно учесть, даже если их платили за счет субсидии из российского бюджета

Налоги, уплаченные в другой стране, можно учесть в расходах. Но если есть соглашение об избежании двойного налогообложения – то нельзя.

Налоги, в том числе косвенные, уплаченные на территории другого государства в соответствии с его законами, российская компания может учесть в налоговой базе в составе прочих расходов, пишет ФНС.

Но если для избежания двойного налогообложения налоги, уплаченные за границей, можно зачесть при уплате соответствующего налога в России – то в расходы его включить не получится.

Например, уплаченный в другой стране налог на прибыль зачитывается на основании ст. 311 НК.

Также, согласно ст. 386.1 НК, предусмотрен зачет по налогу на имущество организаций.

Учесть в расходах заплаченные иностранные налоги можно даже тогда, когда для уплаты налогов компания получила субсидию из российского бюджета.

Тогда субсидия признается во внереализационных доходах, а уплаченные иностранные налоги за счет нее – в прочих расходах, уточнили налоговики.

