Для работников промпредприятий могут запустить льготную ипотеку

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предлагает ввести единый механизм субсидирования ипотеки для работников ключевых отраслей.

Такими он назвал машиностроение и судостроение, энергетику, ИТ, науку, образование, здравоохранение, транспорт и сельское хозяйство.

Согласно предложению, ставка по ипотеке для них должна быть от 4 до 6%.

Соответствующее письмо он направил министру финансов Антону Силуанову.

Аксененко напомнил, что в регионах около 13% семей живут в арендованных квартирах, примерно 7% — в стесненных условиях.

«Чтобы решить эту проблему, предлагается компенсировать предприятиям часть процентной ставки по ипотеке — чтобы для работников она не превышала 6% годовых, при условии, что человек работает на этом предприятии не меньше пяти лет», — написал депутат.

Также в программу предлагается включить молодых специалистов, которые пришли на завод или фабрику после вуза. Для них будут действовать те же правила: льготная ставка при работе не меньше пяти лет. Если сотрудник увольняется раньше, ставка вырастет до рыночной.

Для предприятий в сельской местности и малых городах предлагается субсидировать ипотеку до уровня 4% годовых, добавил Аксененко.