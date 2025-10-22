Минфин и Правительство учтут замечания депутатов по налоговой реформе 2026

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уже обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным изменения в налоговое законодательство.

Эта тема волнует деловое сообщество, представителей малого и среднего бизнеса и депутатов, подчеркнул он.

По словам Володина, глава кабмина готов к конструктивному диалогу, Минфину поручено оперативно проработать предложения депутатов, подготовленные на основе обращений представителей бизнеса в Госдуму.

«Мы готовы ко второму чтению к уточнению, к корректировке этих предложений. Готовы на совместную работу с депутатами. Уверен, что мы найдем решение», — добавил глава Минфина Антон Силуанов.

Кроме того, Володин поручил пригласить представителей делового сообщества на обсуждение изменений в налоговое законодательство, которые напрямую затрагивают их интересы.