Превысили лимит доходов для НДС на УСН: как выделить НДС в уже заключенном договоре
Если плательщик УСН превысил лимит в 60 млн рублей, из суммы превышения нужно выделять и платить НДС. Как это сделать – выделить НДС из суммы превышения или начислить его сверху?
По умолчанию, если в договоре не указано иное, считается, что цена включает НДС, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации». То есть нельзя просто добавить налог сверх указанной в договоре цены.
Нужно уведомить контрагентов об изменении статуса и предложить заключить дополнительное соглашение к договору, где будет описан порядок расчета НДС.
Без согласия контрагента в одностороннем порядке увеличить цену договора на сумму НДС нельзя.
А без дополнительного соглашения стоимость услуг по договору будет включать НДС.
