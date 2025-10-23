ДР КЛЕРК24 7857v1 - 21.10 мобильный на лендос
НДС на УСН

Превысили лимит доходов для НДС на УСН: как выделить НДС в уже заключенном договоре

Без дополнительного соглашения стоимость услуг будет включать НДС.

Если плательщик УСН превысил лимит в 60 млн рублей, из суммы превышения нужно выделять и платить НДС. Как это сделать – выделить НДС из суммы превышения или начислить его сверху?

По умолчанию, если в договоре не указано иное, считается, что цена включает НДС, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации». То есть нельзя просто добавить налог сверх указанной в договоре цены.

Нужно уведомить контрагентов об изменении статуса и предложить заключить дополнительное соглашение к договору, где будет описан порядок расчета НДС.

Без согласия контрагента в одностороннем порядке увеличить цену договора на сумму НДС нельзя.

А без дополнительного соглашения стоимость услуг по договору будет включать НДС.

