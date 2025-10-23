💳 Законопроект-2025 об отмене льготы по НДС при платежах по картам принят в первом чтении

Отменят освобождение от НДС для операций и услуг по обслуживанию банковских карт и обеспечение эквайринга.

22 октября 2025 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об отмене освобождения от НДС по операциям и услугам по обслуживанию банковских карт. Также льготу отменят для услуг по передаче и обработке данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг).

Льготы действовали с 2006 года.

Сейчас от НДС освобождены операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт: подп. 3 и 3.1 п. 3 ст. 149 НК. Льготу оставят только для услуг по открытию и ведению банковских счетов людей и компаний.

Также НДС будут облагаться операции по информационному и технологическому взаимодействию между участниками расчетов (сбор, обработка и предоставление информации по операциям с банковскими картами).

Эквайринг обеспечивает прием платежей магазинами и сервисами, а процессинг отвечает за передачу и обработку данных между банками и платежными системами. Операторами процессинга выступают банки и специализированные центры, в том числе НСПК.

После принятия закон вступит в силу через месяц со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.