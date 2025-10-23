❗ Власти отложили введение категории МСП+ для бизнеса, который вырос

Полностью от идеи ввести категорию бизнеса МСП+ не отказались, но запуск пилотного проекта отложили до того момента, когда появятся подходящие экономические условия.

Компании, которые переросли показатели, предусмотренные для малых и средних предприятий, в ближайшее время не смогут перейти в особую категорию МСП+. Власти решили отложить ее внедрение, но полностью отказываться от этой идеи не собираются.

О запуске МСП+ начали говорить в 2023 году. Тогда планировали, что новая категория будет работать с 2025 года, но лимиты для нее по-прежнему обсуждаются. Например, предлагают сделать выручку до 3,5 млрд рублей в год с численностью сотрудников до 525 человек. Это охватит порядка 10 тыс. компаний, пишут «Известия».

Член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин рассказал, что запуск нового механизма перенесли, потому что его нужно детально проработать. К идее вернутся, когда будут подходящие экономические условия.

«Конкретный перечень льгот и мер поддержки находится в стадии активного обсуждения, но их общий вектор уже понятен. Речь идет о создании "зеленого коридора" для быстрого и устойчивого роста таких компаний», — сказал Кучмин.

На 2025 год в России работает около 6,6 млн небольших компаний, из них 96% — микропредприятия, остальные 4% — малые и средние организации. С численностью 235 тыс. и 22 тыс. соответственно.