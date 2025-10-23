❗ Егоров: риск подмены трудовых отношений у менее 2% самозанятых. НПД пересматривать не будут

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что риски использования самозанятости для подмены трудовых отношений есть только у 182 тыс. из 14,6 млн зарегистрированных человек. Это 1,25%. Такого показателя недостаточно для того, чтобы пересматривать условия специального режима налога на профессиональный доход (НПД).

Также он заявил, что разрушать систему работы заказчиков с самозанятыми — может стать скоропалительным решением. Большинство самозанятых работают по закону. Кроме того, из 14 млн человек реально работают около половины. Об этом пишут «Ведомости».

Егоров считает, что в будущем придется определить новый подход к трудовым отношениям, поскольку грань между работой и бизнес-активностью стирается. Чтобы не «плодить зоопарк» из спецрежимов, нужно к 2028 году подготовить «гармоничную систему».