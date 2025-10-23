ЦОК ОК БСН 23.10 Мобильная
Самозанятые

❗ Егоров: риск подмены трудовых отношений у менее 2% самозанятых. НПД пересматривать не будут

Государству предстоит реформировать трудовые отношения, чтобы не «плодить зоопарк» из налоговых спецрежимов.

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что риски использования самозанятости для подмены трудовых отношений есть только у 182 тыс. из 14,6 млн зарегистрированных человек. Это 1,25%. Такого показателя недостаточно для того, чтобы пересматривать условия специального режима налога на профессиональный доход (НПД).

Также он заявил, что разрушать систему работы заказчиков с самозанятыми — может стать скоропалительным решением. Большинство самозанятых работают по закону. Кроме того, из 14 млн человек реально работают около половины. Об этом пишут «Ведомости».

Егоров считает, что в будущем придется определить новый подход к трудовым отношениям, поскольку грань между работой и бизнес-активностью стирается. Чтобы не «плодить зоопарк» из спецрежимов, нужно к 2028 году подготовить «гармоничную систему».

