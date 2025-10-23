Подать НДС-декларацию и заплатить налог нужно, даже если оплаты еще не было

Когда платить налог – зависит от момента определения налоговой базы.

В чате ФНС спросили – нужно ли подавать декларацию НДС и платить налог за 3 квартал 2025 года, если первая реализация с НДС выставлена покупателю в конце 3 квартала, но оплаты еще не было.

«Да, декларацию по НДС необходимо подать за 3 квартал и внести исчисленный НДС в бюджет», — ответили налоговики.

Согласно п. 1 ст. 167 НК, моментом определения налоговой базы будет наиболее ранняя из следующих дат:

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Таким образом, на дату отгрузки у налогоплательщика возникает обязанность отправить декларацию и заплатить налог.