Медицинские услуги не облагаются НДС не только на упрощенке
В чате ФНС спросили: придется ли ИП на УСН при оказании медицинских услуг с лицензией платить НДС по ставке 22% с 2026 года, если доход за 2025 год превысит 10 млн.
Согласно подп. 2. п. 2 ст.149 НК, предусмотрено освобождение от НДС реализации медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями или ИП, осуществляющими медицинскую деятельность, кроме косметических и санитарно-эпидемиологических услуг, ответили налоговики.
Это разъясняется в письмах Минфина от 12.12.2019 № 03-07-07/97292 и от 23.07.2024 №03-07-11/68747, а также в письме ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.
Подробнее о том, кому положены льготы по НДС и как их получить, расскажем на онлайн-курсе «НДС на УСН — 2025». Вы узнаете, как рассчитывать НДС, научитесь делать вычеты входящего НДС и вести учет налога в 1С.
🎉 Клерку 24 года! В честь Дня рождения дарим дополнительную скидку 24% по промокоду КЛЕРК24!
Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 3 723 рубля вместо
14 900 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты
Предложение действует до 25 октября.
Начать дискуссию