Медицинские услуги не облагаются НДС не только на упрощенке

Медклиника с лицензией на УСН освобождена от НДС даже при превышении лимита доходов.

В чате ФНС спросили: придется ли ИП на УСН при оказании медицинских услуг с лицензией платить НДС по ставке 22% с 2026 года, если доход за 2025 год превысит 10 млн.

Согласно подп. 2. п. 2 ст.149 НК, предусмотрено освобождение от НДС реализации медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями или ИП, осуществляющими медицинскую деятельность, кроме косметических и санитарно-эпидемиологических услуг, ответили налоговики.

Это разъясняется в письмах Минфина от 12.12.2019 № 03-07-07/97292 и от 23.07.2024 №03-07-11/68747, а также в письме ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.