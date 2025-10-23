ФНС разъяснила, когда скорректирует НПД при аннулировании задвоенных чеков самозанятым

Если самозанятый аннулировал чек, но НПД ему уже начислили, корректировка произойдет не позднее 12 числа следующего месяца.

В чате ФНС появился вопрос о том, когда налоговая скорректирует сумму налога на профессиональный доход, если самозанятый выписывал повторные чеки и забывал удалять задвоенные. Потом чеки аннулировал. В итоге сумма налога еще не изменилась и он «неприлично и мягко сказать большой».

«Расчет/корректировка налога производится ежемесячно, не позднее 12 числа», — сообщил представитель ФНС.

Это значит, что если самозанятый в октябре забыл аннулировать чеки и сделал это потом, то сумму налога пересчитают только, как минимум, к 12 ноября.

