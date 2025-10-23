Кого оштрафуют за отсутствие прописки

Без регистрации можно жить в другом городе у родственников. Но нужно подтвердить факт родства.

Проживание в съемной квартире в другом регионе без регистрации больше трех месяцев грозит штрафами и жильцу, и арендодателю. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Регистрация бывает:

постоянной – по месту жительства, в виде штампа в паспорте;

временной – по месту пребывания, если уехали в другой регион на срок более 90 дней.

«Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф по ст. 19.15.2 КоАП: до 5 тыс. рублей — в Москве и Санкт-Петербурге;

до 3 тыс. — в остальных регионах РФ», — предупредил депутат.

Если человек дольше трех месяцев снимает квартиру в другом регионе без временной регистрации, ответственность грозит и арендодателю – владельцу этой квартиры.

При этом для юрлиц штраф еще выше – до 800 тыс. рублей, добавил Колунов.

Он напомнил, кого не оштрафуют за отсутствие прописки: россиян, которые приехали в другой регион к близким родственникам. Речь идет о супругах, родителях, бабушках и дедушках, детях и внуках, зарегистрированных на территории региона. Но придется подтвердить факт родства, подчеркнул парламентарий.