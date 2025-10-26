Если не согласны с данными сверки налогового органа: что делать

В случае несогласия с результатами сверки от ИФНС, нужно заявление, подтверждающие документы и пояснения.

Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками МИФНС № 14 по Приморскому краю Наталья Коваль на вебинаре «ЕНС. ЕНП. Сверка расчетов» объяснила порядок действий, если налогоплательщик не согласен с данными сверки налогового органа.

В случае несогласия нужно написать обращение в свободной форме и приложить подтверждающие документы + пояснения.

Также рекомендуется в графе 3 раздела I и II акта сверки по строке с суммой, с которой не согласен заявитель, отразить сумму по имеющимся у него данным.

Передать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), лично или через представителя по доверенности, почтой (с уведомлением о вручении и описью вложения).

Образец формы акта сверки принадлежности сумм есть в приказе ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@.

Акт сверки налогоплательщик может запросить:

Через ЛК налогоплательщика.

По ТКС.

На бумажном носителе.

Срок формирования акта сверки зависит от формы подачи: не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации бумажного заявления или 3 рабочих дней — в электронном виде.

Наталья Коваль также обратила внимание, что 28-го числа каждого месяца в связи с актуализацией сальдо ЕНС налоговые органы приостанавливают выдачу всех справок по расчетам с бюджетом, а также актов сверок.