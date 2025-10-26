Если не согласны с данными сверки налогового органа: что делать
Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками МИФНС № 14 по Приморскому краю Наталья Коваль на вебинаре «ЕНС. ЕНП. Сверка расчетов» объяснила порядок действий, если налогоплательщик не согласен с данными сверки налогового органа.
В случае несогласия нужно написать обращение в свободной форме и приложить подтверждающие документы + пояснения.
Также рекомендуется в графе 3 раздела I и II акта сверки по строке с суммой, с которой не согласен заявитель, отразить сумму по имеющимся у него данным.
Передать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), лично или через представителя по доверенности, почтой (с уведомлением о вручении и описью вложения).
Образец формы акта сверки принадлежности сумм есть в приказе ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@.
Акт сверки налогоплательщик может запросить:
Через ЛК налогоплательщика.
По ТКС.
На бумажном носителе.
Срок формирования акта сверки зависит от формы подачи: не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации бумажного заявления или 3 рабочих дней — в электронном виде.
Наталья Коваль также обратила внимание, что 28-го числа каждого месяца в связи с актуализацией сальдо ЕНС налоговые органы приостанавливают выдачу всех справок по расчетам с бюджетом, а также актов сверок.
