❌ Вернуть НДФЛ при покупке или строительстве жилья можно не всегда

В Налоговом кодексе есть исключения, при которых нет права на имущественный налоговый вычет по НДФЛ.

Заместитель руководителя Управления ФНС по Карелии Людмила Шуткина обратила внимание на исключения, при которых возврат НДФЛ при приобретении недвижимости невозможен.

К таким случаям относится: жизненная ситуация, при которой оплата строительства (приобретения) жилья была произведена за счет средств работодателей или иных лиц , средств материнского (семейного) капитала , а также за счет бюджетных средств ;

также невозможно вернуть НДФЛ, если сделка купли-продажи была заключена с гражданином, являющимся по отношению к налогоплательщику взаимозависимым лицом (родственником, супругом, опекуном)», — указала Шуткина.

Она добавила, что гражданин также не вправе заявить право на вычет НДФЛ, если он не платит этот налог.