❌ Вернуть НДФЛ при покупке или строительстве жилья можно не всегда
Заместитель руководителя Управления ФНС по Карелии Людмила Шуткина обратила внимание на исключения, при которых возврат НДФЛ при приобретении недвижимости невозможен.
К таким случаям относится:
жизненная ситуация, при которой оплата строительства (приобретения) жилья была произведена за счет средств работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, а также за счет бюджетных средств;
также невозможно вернуть НДФЛ, если сделка купли-продажи была заключена с гражданином, являющимся по отношению к налогоплательщику взаимозависимым лицом (родственником, супругом, опекуном)», — указала Шуткина.
Она добавила, что гражданин также не вправе заявить право на вычет НДФЛ, если он не платит этот налог.
