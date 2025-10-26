ФНС: восстановить пароль для входа в личный кабинет налогоплательщика можно самостоятельно

Пароль для доступа в личный кабинет выдают в любом налоговом органе или отделении МФЦ.

Помимо пароля, войти в ЛК можно с помощью учетной записи портала Госуслуг.

В личном кабинете есть возможность восстановления пароля в случае его утраты — с помощью электронной почты. Для этого при входе в личный кабинет нужно выбрать способ восстановления пароля — с помощью электронной почты, указать номер телефона, почту и задать контрольное слово.

Также в разделе «Профиль» можно проставить галочку о согласии восстановления пароля по адресу электронной почты.

Налоговики объяснили: если пользователь забудет пароль, нужно нажать ссылку «Забыли пароль?» на стартовой странице ЛК, ввести ИНН, адрес электронной почты и контрольное слово.

Будет три попытки ввода данных. Если больше трех раз ввести неверную информацию, возможность восстановления пароля блокируется на сутки.

После внесения верной информации на адрес почты поступит сообщение со ссылкой на восстановление пароля. Ею можно воспользоваться один раз в течение 12 часов с момента отправки.

Если налогоплательщик заранее не настроил возможность восстановления пароля через электронную почту и забыл его, придется снова идти в ИФНС для получения обновленной парольной карты.