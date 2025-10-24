ЦОК ОК БСН 23.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Экономика России

Сегодня, 24.10.2025, Госдума ждет от Центробанка снижения ключевой ставки

Бизнес-сообщество и Госдума хотят, чтобы Центробанк быстрее снизил ключевую ставку.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ждет от Центробанка конкретных шагов по снижению ключевой ставки.

Также он добавил, что смягчение денежно-кредитной политики станет ответом на запрос предпринимателей.

«У нас публичная позиция — во всяком случае другой от депутатов не слышал — мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки», — заявил Вячеслав Володин.

Ближайшее заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 24 октября 2025 года.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы