Сегодня, 24.10.2025, Госдума ждет от Центробанка снижения ключевой ставки

Бизнес-сообщество и Госдума хотят, чтобы Центробанк быстрее снизил ключевую ставку.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ждет от Центробанка конкретных шагов по снижению ключевой ставки.

Также он добавил, что смягчение денежно-кредитной политики станет ответом на запрос предпринимателей.

«У нас публичная позиция — во всяком случае другой от депутатов не слышал — мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки», — заявил Вячеслав Володин.

Ближайшее заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 24 октября 2025 года.