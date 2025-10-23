Матвиенко мечтает, чтобы государство предоставляло квартиру при рождении третьего ребенка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке: чем больше детей, тем выгоднее будет кредит на покупку жилья.
Кроме того, государству стоит подумать о том, чтобы предоставлять многодетным семьям квартиры или частные дома.
«Хочется помечтать: когда у нас будет такая возможность — родили третьего, четвертого ребенка — государство предоставляет квартиру или отдельный дом», — сказала Валентина Матвиенко.
Также она заметила, что сейчас программа «Семейная ипотека» превратилась в «столичную ипотеку»: свыше половины кредитов берут в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому стоит создать такие условия, при которых семьи с детьми хотели бы жить в своем регионе.
где они были в "тучные годы"? А, Олимпиаду проводили....
Вам кто помешал "создавать такие условия"? С 1972 года уже можно было как то поднапрячься за 53 года "кропотливой работы".
Всех ветеранов обеспечили квартирами. Оставшиеся - третьему ребенку