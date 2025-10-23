ЦОК ОК БСН 23.10 Мобильная
Ипотека

Матвиенко мечтает, чтобы государство предоставляло квартиру при рождении третьего ребенка

Подобное решение даст новый импульс жилищному строительство в регионах и малых городах.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке: чем больше детей, тем выгоднее будет кредит на покупку жилья.

Кроме того, государству стоит подумать о том, чтобы предоставлять многодетным семьям квартиры или частные дома.

«Хочется помечтать: когда у нас будет такая возможность — родили третьего, четвертого ребенка — государство предоставляет квартиру или отдельный дом», — сказала Валентина Матвиенко.

Также она заметила, что сейчас программа «Семейная ипотека» превратилась в «столичную ипотеку»: свыше половины кредитов берут в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому стоит создать такие условия, при которых семьи с детьми хотели бы жить в своем регионе.

Автор

Комментарии

4
  • SS-20

    где они были в "тучные годы"? А, Олимпиаду проводили....

  • Galina35

    Вам кто помешал "создавать такие условия"? С 1972 года уже можно было как то поднапрячься за 53 года "кропотливой работы".

  • Almazzago

    Всех ветеранов обеспечили квартирами. Оставшиеся - третьему ребенку

