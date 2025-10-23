Матвиенко мечтает, чтобы государство предоставляло квартиру при рождении третьего ребенка

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке: чем больше детей, тем выгоднее будет кредит на покупку жилья.

Кроме того, государству стоит подумать о том, чтобы предоставлять многодетным семьям квартиры или частные дома.

«Хочется помечтать: когда у нас будет такая возможность — родили третьего, четвертого ребенка — государство предоставляет квартиру или отдельный дом», — сказала Валентина Матвиенко.

Также она заметила, что сейчас программа «Семейная ипотека» превратилась в «столичную ипотеку»: свыше половины кредитов берут в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому стоит создать такие условия, при которых семьи с детьми хотели бы жить в своем регионе.