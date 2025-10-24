Путин призвал развивать в России систему яслей

Президент России Владимир Путин поручил подумать над развитием системы яслей в России.

«Чтобы женщина не выпадала из производственного процесса, не теряла квалификацию, а в современном мире это многого стоит, и ситуация быстро меняется, темпы изменений очень большие, особенно в производственной сфере. Очень важно, чтобы женщина имела возможность вернуться как можно быстрее в профессию, не терять уровень квалификации», — считает глава государства.