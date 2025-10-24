ФНС: считаются ли расходами на АУСН переводы себе на карту

Операции ИП по переводу денег между своими расчетными счетами не учитываются в расходах на автоУСН.

В чате ФНС спросили – считаются ли расходом на доходно-расходной АУСН денежные переводы на карту физлица для собственных нужд.

«Не учитываются расходы, предусмотренные ч. 4 ст. 6 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ. В частности, если ИП переводит денежные средства между своими расчетными счетами ИП (в том числе между счетами, открытыми в разных кредитных организациях) или на свой счет как физического лица, то такие операции не учитываются в расходах при определении налоговой базы и расчете налога на автоУСН», — ответили налоговики.

А в общем случае на АУСН с объектом «доходы минус расходы» могут учитывать расходы, которые соответствуют критериям п. 1 ст. 252 НК: они должны быть связанными с предпринимательской деятельностью и документально подтвержденными.