Назвали максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году

В 2026 году максимальная сумма пособия по беременности и родам составит 955 тыс. рублей.

Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Это запланировано в федеральном бюджете, пояснила она.

Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов приняли в первом чтении 22 октября 2025 года. Второе чтение пройдет 18 ноября.