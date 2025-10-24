Назвали максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году
Пособие по БиР сможет достичь 955 тыс. рублей.
В 2026 году максимальная сумма пособия по беременности и родам составит 955 тыс. рублей.
Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Это запланировано в федеральном бюджете, пояснила она.
Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов приняли в первом чтении 22 октября 2025 года. Второе чтение пройдет 18 ноября.
