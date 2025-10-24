Центробанк поможет предпринимателям снять блокировку с банковских счетов

Банк России обновил рекомендации для бизнеса, который столкнулся с ограничениями операций по счетам в банках.

В новой версии учли изменения по антиотмывочному законодательству, документ дополнили разделом о том, как можно оспорить высокий уровень риска на платформе «Знай своего клиента». Кроме того, в рекомендациях описаны возможные действия, которые нужно предпринять при ограничениях, связанных с кибербезопасностью, налоговым и таможенным законодательством.

«Материалы помогут предпринимателям разобраться в причинах таких ограничений, а значит, быстрее решить проблемы и избежать их в дальнейшем», — сказано на сайте Центробанка.

В рекомендациях ЦБ дает пошаговую инструкцию о том, что следует делать при блокировке. Там же приложены шаблоны заявлений в межведомственную комиссию Банка России.

Если предприниматель не согласен с присвоенным высоким уровнем риска на платформе «Знай своего клиента», он может подать заявление, которое Центробанк рассмотрит в течение 15 рабочих дней.

О том, что бизнесу присвоили высокий уровень риска, банки должны сообщить клиенту в течение 5 дней.

Если банк считает, что клиент проводит подозрительные операции, он имеет право их ограничить. Клиент может оспорить подобное решение, подав заявление в кредитную организацию. Время рассмотрения — 7 рабочих дней.