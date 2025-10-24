На АУСН выбор банков ограничен, расчетный счет подойдет не в каждом

Если у ИП или компании есть счет в банке не из списка уполномоченных – применять автоУСН нельзя.

В чат ФНС обратился ИП с вопросом по выбору режима налогообложения. Поставки товара из-за границы он оплачивает через Райффайзен Банк, который может проводить трансграничные платежи. А банки из перечня для АУСН находятся под санкциями и не могут проводить такие платежи.

Как учесть платежи из Райффайзенбанка в расходах, если подключенные к АУСН банки не могут проводить заграничные платежи, а учет налоговой базы и расходов происходит с расчетного счета, спросил коммерсант.

«Налогоплательщики, применяющие автоУСН, должны соответствовать требованиям ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ», — ответили налоговики.

Так, согласно п. 29 ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ, не могут применять АУСН компании и ИП, у которых есть счета, корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств в кредитной организации, не включенной в реестр уполномоченных банков.

Если налогоплательщик не соответствует этим требованиям, он должен не позднее 15-го числа следующего месяца подать уведомление об утрате права на АУСН с начала месяца, в котором он нарушил требования (ч. 6 ст. 4 закона № 17-ФЗ).