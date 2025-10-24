ЦОК ОК БСН 23.10 Мобильная
УСН

⌛ ИП и компаниям на УСН нужно до 27 октября 2025 сдать отчетность за 9 месяцев

Не позднее 28 октября необходимо заплатить УСН-налог.

27 октября 2025 года – последний день для отправки отчетности за 9 месяцев для ИП и юрлиц на упрощенке.

Авансовые платежи плательщики УСН рассчитывают самостоятельно по итогам каждого отчетного периода.

«По данным книги учета расходов и доходов необходимо определить налоговую базу за 9 месяцев. Расчет производится нарастающим итогом с 1 января по 30 сентября текущего года. Далее налоговую базу следует умножить на ставку налога по УСН», — напомнило региональное УФНС.

Как отправить уведомление по ЕНП в части УСН:

  • через ЛК налогоплательщика;

  • по ТКС;

  • на бумаге лично или по почте.

В уведомлении важно правильно указать реквизиты: ИНН (ИНН и КПП для юрлиц), КБК налога, код ОКТМО, код отчетного периода – 34/03, подчеркнули налоговики.

Заплатить налог нужно по месту нахождения юрлица или месту проживания ИП. Срок уплаты – не позднее 28 октября текущего года. Для этого необходимо пополнить ЕНС в личном кабинете или воспользовавшись сервисом «Уплата налогов и пошлин».

