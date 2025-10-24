Роскомнадзор разъяснил про адрес электронной почты — это персданные или нет

Данные пользователей для рассылки нужно обрабатывать по всем требованиям закона о персональных данных.

Роскомнадзор спросили – будет ли нарушением, если внутри веб-сервиса администратор создает приглашение на регистрацию нового пользователя, добавляет его почту и отправляет ссылку на регистрацию на эту почту. После этого пользователь сам вводит свои данные и на этом этапе дает согласие на обработку персональных данных.

Адрес электронной почты — это персональные данные, для сбора и последующей обработки которого требуются правовые основания в соответствии ч. 1 ст. 6 закона № 152-ФЗ о персданных, пояснила Анна Кононенко, начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора.

