Роскомнадзор разъяснил про адрес электронной почты — это персданные или нет
Роскомнадзор спросили – будет ли нарушением, если внутри веб-сервиса администратор создает приглашение на регистрацию нового пользователя, добавляет его почту и отправляет ссылку на регистрацию на эту почту. После этого пользователь сам вводит свои данные и на этом этапе дает согласие на обработку персональных данных.
Адрес электронной почты — это персональные данные, для сбора и последующей обработки которого требуются правовые основания в соответствии ч. 1 ст. 6 закона № 152-ФЗ о персданных, пояснила Анна Кононенко, начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора.
Ранее РКН уточнил, когда не нужно брать согласие на обработку персональных данных.
