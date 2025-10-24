💰 Как шестидневка в ноябре 2025 скажется на зарплате

Из-за шестидневной рабочей недели зарплата не станет больше, но и не уменьшится. Но если зарплата сдельная – может увеличиться.

Шестидневная рабочая неделя в конце октября 2025 года повлияет на размер зарплаты только у работников со сдельной оплатой, пояснила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В октябре 2025 год всего будет 23 рабочих дня. Последняя неделя месяца и 1 ноября образуют в этом году шестидневную рабочую неделю.

«Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре», — отметила Бессараб.

При окладной форме зарплаты рабочие часы в зависимости от длины месяца стоят по-разному, поэтому зарплата равномерно распределяется по месяцам.

Но при сдельной, сдельно-повременной оплате все зависит от количества выпускаемой продукции. Чем больше выпустится ее в дополнительный рабочий день, тем выше будет зарплата, уточнила депутат.

После шестидневной рабочей недели будут праздники ко Дню народного единства – 2-4 ноября, а затем трехдневная рабочая неделя 5-7 ноября.

Смотрите актуальный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год и на 2026 год.