Цена госконтракта не меняется, если поставщик применяет УСН
Минфин в письме от 11.04.2025 № 03-07-11/36350 пояснил, что цена госконтракта, заключенного с поставщиком на УСН, не зависит от применяемой им системы налогообложения.
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, кроме случаев, когда такие документы не предусмотрены в соответствии с законом № 44-ФЗ.
Так, в ч. 2 ст. 34 закона № 44-ФЗ указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Участник закупки формирует ценовое предложение с учетом всех накладных расходов, налогов и сборов, которые он должен заплатить.
Таким образом, контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, вне зависимости от применяемой им системы налогообложения, подчеркнул Минфин.
Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом № 44-ФЗ.
Для внесения изменений в существенные условия контракта нужно заключить дополнительное соглашение в соответствии с положениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок, добавило ведомство.
