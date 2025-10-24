ФНС: для вычета НДФЛ на обучение ребенка расходы супругов считаются общими

При расчете налоговой базы по НДФЛ для получения социального вычета расходы на обучение детей считаются общими у родителей.

Даже если с образовательной организацией подписал договор один из родителей, а другой внес оплату, расходы на обучение ребенка считаются у супругов общими.

Этот нюанс важно знать при определении налоговой базы по НДФЛ для получения социального налогового вычета. На него имеют право родители, которые оплатили очное обучение ребенка до 24 лет. Сумма расходов не должна превышать 110 тыс. рублей на каждого ребенка в сумме на обоих родителей.

«Как имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества, так и расходы на оплату образовательных услуг производятся за счет общей собственности супругов. То есть мать и отец могут считаться участвующими в оплате расходов на обучение ребенка», — сказала заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ УФНС по Смоленской области Марина Буравова.

До 2024 года право на получение налогового вычета можно было подтвердить договором с образовательным учреждением, платежным документом и справкой об обучении. Сейчас достаточно подать в налоговую только справку об оплате образовательных услуг.