🎉 🚚 Скидки на курс по учету ВЭД ко Дню таможенника!
25 октября в России отмечают День таможенника — специалистов, которые обеспечивают законность и безопасность международной торговли. Для бухгалтера сфера ВЭД непростая, но перспективная: компаний, которые занимаются импортом и экспортом, много, а специалистов, которые хорошо ориентируются в таможенном законодательстве, мало. Поэтому работодатели охотятся за профессионалами и предлагают высокие зарплаты, чтобы удержать их в штате.
Станьте таким специалистом — освойте непростую тему ВЭД под руководством наших экспертов и сделайте серьезный карьерный рывок уже в 2026 году.
Не упустите шанс купить онлайн-курс «ВЭД: учет и налогообложение» со скидкой по промокоду КЛЕРК 24! Промокод действует до 25 октября включительно!
Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили курс и добавили туда дополнительные уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.
Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 3 724 рубля вместо
18 990 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию