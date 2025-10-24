Бизнес из новых регионов может уменьшить налог на ПСН на стоимость покупки ККТ. Теперь это можно сделать через ЛК.

ИП на ПСН из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут уменьшить сумму налога на расходы по приобретению одного экземпляра ККТ, напоминает ФНС.

Касса должна быть включена в специальный реестр. Лимит по сумме уменьшения – 28 000 рублей.

«Речь идет именно о снижении суммы налога по ПСН, а не о прямой компенсации расходов на покупку ККТ», — уточнили налоговики.

Уменьшить налог можно за налоговый период 2024 или 2025 года по выбору налогоплательщика.

Чтобы воспользоваться господдержкой, нужно отправить уведомление. Теперь это можно сделать через ЛК налогоплательщика ИП. Функционал пока находится в тестовом режиме, но все поступающие уведомления рассматриваются налоговым органом в общем порядке.

Способ доступен пользователям, у которых есть квалифицированная электронная подпись. Заполнить и отправить уведомление можно в ЛК в разделе «Смена системы налогообложения —ПСН».

В мобильном приложении «Личный кабинет ИП» в разделе документооборота появится уведомление и ответные документы на него.

Уведомление рассмотрят в течение 20 дней. Его также можно подать на бумаге или в электронной форме по ТКС.

