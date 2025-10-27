ФНС: есть ли особенности уплаты самозанятыми налогов на имущество за 2024 год

Несмотря на то, что самозанятые не платят НДФЛ, а НПД, они все равно обязаны уплатить имущественные налоги с единого налогового счета (ЕНС).

Самозанятый, который платит налог на профессиональный доход, свободен от уплаты НДФЛ. Однако этот статус не освобождает человека от уплаты имущественных налогов.

«Использование имущества в профессиональной деятельности (например, работа в собственном гараже или использование личного автомобиля для оказания услуг) не влияет на порядок его налогообложения», — сказано на сайте ФНС.

Поэтому самозанятым нужно до 1 декабря 2025 года уплатить налоги на имущество по налоговому уведомлению за 2024 год, которое направит ФНС.

Ситуация Решение На дату направления налогового уведомления на ЕНС есть положительное сальдо Сумма зачтется в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате налогов Денег на ЕНС не хватает Обязанность будет исполнена в день формирования положительного сальдо ЕНС. То есть когда на счету появится нужная сумма.

Все зачтенные средства можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика во вкладке «Отложенная переплата».