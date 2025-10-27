ФНС: есть ли особенности уплаты самозанятыми налогов на имущество за 2024 год
Самозанятый, который платит налог на профессиональный доход, свободен от уплаты НДФЛ. Однако этот статус не освобождает человека от уплаты имущественных налогов.
«Использование имущества в профессиональной деятельности (например, работа в собственном гараже или использование личного автомобиля для оказания услуг) не влияет на порядок его налогообложения», — сказано на сайте ФНС.
Поэтому самозанятым нужно до 1 декабря 2025 года уплатить налоги на имущество по налоговому уведомлению за 2024 год, которое направит ФНС.
Ситуация
Решение
На дату направления налогового уведомления на ЕНС есть положительное сальдо
Сумма зачтется в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате налогов
Денег на ЕНС не хватает
Обязанность будет исполнена в день формирования положительного сальдо ЕНС. То есть когда на счету появится нужная сумма.
Все зачтенные средства можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика во вкладке «Отложенная переплата».
