Январские пенсии придут досрочно

Пенсионеры, которые получают выплаты через банк, получат январские пенсии уже в декабре.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, кто досрочно получит выплаты за январь. Это будут те пенсионеры, которым пенсии приходят на карту.

Министр сообщил, что в декабре выплатят две пенсии - декабрьскую и январскую, которая придет досрочно.

«У нас в этом году 12 дней выходных, поэтому сумма авансирования за январь будет больше, чем в прошлом году», — уточнил он.

И как раз те, получает пенсии через банк, уже в декабре получат январские пенсии.

«Отделения почты получат средства на выплату пенсий тоже в декабре, но начнут разносить их до получателей по обычному графику — то есть уже с 3 января», — добавил Котяков.

С 1 января 2026 в России проиндексируют на 7,6% страховые пенсии. Их средний размер увеличится до 27 тыс. рублей.