В Россию предлагается впускать мигрантов уже с медсправкой и полисом

Полис ОМС можно будет приобрести в электронном виде через интернет и предъявить на границе.

Наличие полиса медстрахования и справки об отсутствии некоторых заболеваний предлагается сделать обязательным условием для въезда мигрантов в Россию. Инициативу готовит председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас для получения патента иностранцы проходят медосмотр, но до этого какое-то они уже находятся в стране. Поэтому депутат предлагает ввести требование, чтобы с собой они имели документы об отсутствии определенных болезней.

Такое же правило должно касаться полиса медицинского страхования.

Нилов напомнил, что по закону о правовом положении иностранных граждан такие люди должны иметь страховку при пересечении границы. Но правило не всегда соблюдается. А бесплатную медицинскую помощь в России иностранцы получают.

«Поэтому предложение: нет полиса на границе — не заезжаешь», — считает Нилов.

Полис предлагается приобретать в электронном виде по интернету и предъявлять при пересечении границы. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, уточнил депутат.

Предполагается, что у мигрантов для въезда в Россию будут результаты анализов, подтверждающих отсутствие ВИЧ, гепатита В и С, заболевания сифилисом и туберкулезом, проведенные не ранее чем за 10 суток до дня въезда в РФ.

Также понадобятся результаты теста, подтверждающего отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня въезда в страну.