Банки не успевают проверять валютные переводы по СБП

Система быстрых платежей позволяет пользователям мгновенно отправить деньги, однако кредитные организациям нужно больше времени, чтобы проверить соблюдение валютного законодательства в транзакциях.

У банков появились проблемы с проверкой валютных переводов, которые отправляют пользователи по системе быстрых платежей (СБП). Из-за слишком быстрой операции небольшие банки не успевают выполнить все процедуры контроля. Например, не могут остановит платеж или запросить дополнительные документы.

По СБП можно совершать моментальные переводы круглосуточно и в режиме реального времени, на обработку должны уходить секунды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации российских банков (АРБ).

«Сам сервис не отменяет и не сокращает эти процедуры — просто перевод выполняется мгновенно, поэтому все контрольные действия должны завершаться до запуска операции», — сказал МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

Изначально система быстрых платежей работала в основном внутри РФ, но с января 2025 года стало можно отправлять переводы в 9 стран: в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан. Банки обязаны проверять расчеты с иностранными контрагентами, переводы в валюте между резидентами РФ, а также операции нерезидентов в рублях. Все действия должны соблюдать нормы валютного законодательства.

Если банк не проверил транзакцию, то ему грозит штраф от 20% до 100% от суммы перевода.

В Центробанке заявили, что кредитные организации обязаны вести контроль вне зависимости от систем или способов перевода. Регулятор порекомендовал организовать систему таким образом, чтобы банк точно понял, что операция разрешена.