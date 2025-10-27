ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Система быстрых платежей

Банки не успевают проверять валютные переводы по СБП

Система быстрых платежей позволяет пользователям мгновенно отправить деньги, однако кредитные организациям нужно больше времени, чтобы проверить соблюдение валютного законодательства в транзакциях.

У банков появились проблемы с проверкой валютных переводов, которые отправляют пользователи по системе быстрых платежей (СБП). Из-за слишком быстрой операции небольшие банки не успевают выполнить все процедуры контроля. Например, не могут остановит платеж или запросить дополнительные документы.

По СБП можно совершать моментальные переводы круглосуточно и в режиме реального времени, на обработку должны уходить секунды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации российских банков (АРБ).

«Сам сервис не отменяет и не сокращает эти процедуры — просто перевод выполняется мгновенно, поэтому все контрольные действия должны завершаться до запуска операции», — сказал МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

Изначально система быстрых платежей работала в основном внутри РФ, но с января 2025 года стало можно отправлять переводы в 9 стран: в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан. Банки обязаны проверять расчеты с иностранными контрагентами, переводы в валюте между резидентами РФ, а также операции нерезидентов в рублях. Все действия должны соблюдать нормы валютного законодательства.

Если банк не проверил транзакцию, то ему грозит штраф от 20% до 100% от суммы перевода.

В Центробанке заявили, что кредитные организации обязаны вести контроль вне зависимости от систем или способов перевода. Регулятор порекомендовал организовать систему таким образом, чтобы банк точно понял, что операция разрешена.

