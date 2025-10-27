Роструд: считается ли работой в северных условиях время в полете по Крайнему Северу

Если работник выезжает в районы КС – зарплату c РК платят пропорционально времени, проведенному на Крайнем Севере.

Роструд дал разъяснения по ситуации: члены экипажа воздушного судна постоянно передвигаются, то есть их работа носит разъездной характер. Если рейс летит в район Крайнего Севера, потом в центральную часть России, а затем снова в район Крайнего Севера — то полагаются ли работникам гарантии в связи с работой в РКС?

И считается ли время нахождения в полете временем работы в РКС, так как самолет не все время летит в районе Крайнего Севера.

Сотрудник, работа которого в пути или имеет разъездной характер, выезжающий в районы Крайнего Севера, имеет право на зарплату с учетом районного коэффициента, ответило ведомство.

«Начислять его следует пропорционально времени работы, проведенному в районах Крайнего Севера», — добавил Роструд.

К зарплатам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях применяют районные коэффициенты и процентные надбавки (ст. 315 ТК).

Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета зарплат работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются Правительством (ст. 316 ТК).

