🙏 Самозанятые и ИП просят перенести закон о локализации такси на 2030 год

Если закон о локализации автомобилей в такси начнет действовать с марта 2026 года, то около 200 тысяч таксистов начнут работать неофициально. Они будут искать заказы через мессенджеры.

«Опора России» предлагает до 2030 года отложить вступление требований о локализации автомобилей в такси для самозанятых и ИП. Иначе в 2026 году около 200 тыс. таксистов будут работать по серым схемам. К 2030 рынок потеряет 500 тыс. водителей.

Таксисты, автомобили которых не будут соответствовать требованиям, могут начать искать заказы в мессенджерах, чтобы не упустить заработок. Об этом пишет «Коммерсант». Те, кто в такси только подрабатывают, не смогут позволить себе купить новый автомобиль. Стоимость отечественных машин часто превышает цену, за которую можно продать подержанное авто.

Ожидается, что с 1 марта 2026 года в реестре такси будет можно зарегистрировать только локализованную машину.

Сейчас в списке 22 модели от брендов Lada, «УАЗ», Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Исключение сделали только для таксистов на Дальнем Востоке и Калининградской области: к ним требования будут применять с марта 2030 и марта 2028 года.

По данным на 10 сентября 2025 года, в такси работает 285,97 тыс. перевозчиков на 1,17 млн автомобилях. На самозанятых приходится 65,88%, а на ИП — 32%.