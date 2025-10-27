Освобождается ли от НДС софт в составе программно-аппаратного комплекса

Программное обеспечение в составе ПАК освобождается от НДС, если его цена выделена.

В письме от 20.08.2025 № 03-07-07/81031 Минфин объяснил, распространяется ли освобождение от НДС при передаче ПО, если оно реализуется в составе программно-аппаратного комплекса.

Реализация прав на программы и базы данных освобождается от НДС, если ПО включено в реестр отечественных программ: подп. 26 п. 2 ст. 149 НК.

Это освобождение распространяется на ПО, входящее в состав программно-аппаратных комплексов, если стоимость ПО указана в цене отдельно. Тогда НДС облагается стоимость программно-аппаратного комплекса за вычетом стоимости ПО.

