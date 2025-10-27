Освобождается ли от НДС софт в составе программно-аппаратного комплекса
В письме от 20.08.2025 № 03-07-07/81031 Минфин объяснил, распространяется ли освобождение от НДС при передаче ПО, если оно реализуется в составе программно-аппаратного комплекса.
Реализация прав на программы и базы данных освобождается от НДС, если ПО включено в реестр отечественных программ: подп. 26 п. 2 ст. 149 НК.
Это освобождение распространяется на ПО, входящее в состав программно-аппаратных комплексов, если стоимость ПО указана в цене отдельно. Тогда НДС облагается стоимость программно-аппаратного комплекса за вычетом стоимости ПО.
Подробнее о том, как рассчитывать НДС на ОСНО и УСН, составлять декларацию и получать льготы, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Разберитесь в теме уже сейчас, чтобы быть готовым изменениям по НДС с 1 января 2026 года.
Цена курса со скидкой 66%: 8 900 рублей вместо
26 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.
Старт 1 ноября.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
Начать дискуссию