Роструд рассказал об особенностях рабочего времени и времени отдыха водителей

Перерыв у работников автотранспорта для отдыха от управления в пути и в пункте назначения включается в рабочее время.

Труд работников сферы автотранспорта имеет особенности. Так, иначе регламентируется режим труда и отдыха водителей, сообщает Роструд.

Особенности режима труда закрепляют в правилах внутреннего трудового распорядка, а если условия работы отличаются от общеустановленных – в трудовом договоре.

Рабочее время водителя включает:

  • время управления автомобилем;

  • перерыв для отдыха от управления машиной в пути и на конечных пунктах;

  • подготовительно-заключительное время для работ перед выездом на линию и после возвращения, а в междугородных перевозках – для работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены;

  • время предрейсового и послерейсового медосмотров, время в пути от рабочего места до места проведения медосмотра и обратно;

  • стоянки в пунктах погрузки и разгрузки, в местах посадки и высадки пассажиров, в местах использования спецтранспорта;

  • простой не по вине водителя и др.

Что включается во время отдыха водителей:

  • перерывы в течение рабочего дня или смены;

  • ежедневный (междусменный) отдых;

  • выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

  • нерабочие праздничные дни;

  • отпуск.

