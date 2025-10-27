Роструд рассказал об особенностях рабочего времени и времени отдыха водителей
Труд работников сферы автотранспорта имеет особенности. Так, иначе регламентируется режим труда и отдыха водителей, сообщает Роструд.
Особенности режима труда закрепляют в правилах внутреннего трудового распорядка, а если условия работы отличаются от общеустановленных – в трудовом договоре.
Рабочее время водителя включает:
время управления автомобилем;
перерыв для отдыха от управления машиной в пути и на конечных пунктах;
подготовительно-заключительное время для работ перед выездом на линию и после возвращения, а в междугородных перевозках – для работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены;
время предрейсового и послерейсового медосмотров, время в пути от рабочего места до места проведения медосмотра и обратно;
стоянки в пунктах погрузки и разгрузки, в местах посадки и высадки пассажиров, в местах использования спецтранспорта;
простой не по вине водителя и др.
Что включается во время отдыха водителей:
перерывы в течение рабочего дня или смены;
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуск.
Начать дискуссию