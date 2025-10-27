Роструд рассказал об особенностях рабочего времени и времени отдыха водителей

Труд работников сферы автотранспорта имеет особенности. Так, иначе регламентируется режим труда и отдыха водителей, сообщает Роструд.

Особенности режима труда закрепляют в правилах внутреннего трудового распорядка, а если условия работы отличаются от общеустановленных – в трудовом договоре.

Рабочее время водителя включает:

время управления автомобилем;

перерыв для отдыха от управления машиной в пути и на конечных пунктах;

подготовительно-заключительное время для работ перед выездом на линию и после возвращения, а в междугородных перевозках – для работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены;

время предрейсового и послерейсового медосмотров, время в пути от рабочего места до места проведения медосмотра и обратно;

стоянки в пунктах погрузки и разгрузки, в местах посадки и высадки пассажиров, в местах использования спецтранспорта;