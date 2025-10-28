Если открыт счет в Озон Банке – перейти на АУСН не получится

Для перехода на автоУСН придется закрыть счета налогоплательщика в неуполномоченных банках.

Налоговую службу спросили – нужно ли закрыть счета в неуполномоченных банках (например, в Озон Банке) на момент начала применения АУСН. Выручка на такой счет не поступает, он используется только для расчетов за покупки на Озоне.

«Для перехода на применение налогового режима автоУСН счета, открытые налогоплательщиком в неуполномоченных банках, должны быть закрыты», — ответили налоговики.

Наличие счета в неуполномоченном банке – это ограничение для применения АУСН, установленное в п. 29 ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

При этом ограничений по счетам в уполномоченных банках нет. Можно открыть счета в нескольких банках (филиалах этих банков) из перечня, добавили представители ФНС

Также можно сменить один уполномоченный банк на другой.