У ИП на АУСН может быть счет физлица в любом банке

Наличие открытых счетов в неуполномоченных банках – не препятствие для применения автоУСН.

У ИП на АУСН счет открыт в уполномоченном банке. Но есть еще личные счета его как физлица в неуполномоченных банках.

Это не мешает применению АУСН, указали представители налоговой.

