❗ Новые образцы платежного поручения по налогам с 27 октября 2025 года
С 27 октября 2025 года изменено наименование подразделения ЦБ, осуществляющего функции расчетного и кассового обслуживания. Его указывают при перечислении платежей, администрируемых налоговой, указывает региональное УФНС.
Актуальное наименование теперь такое:
ОКЦ №7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула.
Старое название – Отделение Тула Банка России//УФК по Тульской области, г Тула.
Теперь в платежках нужно писать новое наименование подразделения Центробанка, а остальные реквизиты остались прежними:
Получатель: Казначейство России (ФНС России).
ИНН получателя: 7727406020.
КПП получателя: 770801001.
БИК банка получателя средств: 017003983.
Номер счета банка получателя средств: 40102810445370000059.
Номер казначейского счета: 03100643000000018500.
Вот образцы актуальных платежных поручений:
Федеральное казначейство предупредило, что платеж по документу со старым наименованием банка будет исполнен.
Комментарии2
Только банки опять не готовы. Не смогла оплатить сегодня по новым реквизитам. "Не найдено"