ЦОК КПП ЗП 28.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Новые образцы платежного поручения по налогам с 27 октября 2025 года

В платежках нужно указывать новое наименование подразделения Банка России.

С 27 октября 2025 года изменено наименование подразделения ЦБ, осуществляющего функции расчетного и кассового обслуживания. Его указывают при перечислении платежей, администрируемых налоговой, указывает региональное УФНС.

Актуальное наименование теперь такое:

ОКЦ №7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула. 

Старое название – Отделение Тула Банка России//УФК по Тульской области, г Тула.

Теперь в платежках нужно писать новое наименование подразделения Центробанка, а остальные реквизиты остались прежними:

  • Получатель: Казначейство России (ФНС России).

  • ИНН получателя: 7727406020.

  • КПП получателя: 770801001.

  • БИК банка получателя средств: 017003983.

  • Номер счета банка получателя средств: 40102810445370000059.

  • Номер казначейского счета: 03100643000000018500.

Вот образцы актуальных платежных поручений:

Образец для платежей, входящих в ЕНП
Образец для платежей вне ЕНП

Федеральное казначейство предупредило, что платеж по документу со старым наименованием банка будет исполнен.

Автор

Комментарии

2
  • Наталья
    Бухгалтер

    Только банки опять не готовы. Не смогла оплатить сегодня по новым реквизитам. "Не найдено"

Главная Тарифы