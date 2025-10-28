❗ Новые образцы платежного поручения по налогам с 27 октября 2025 года

В платежках нужно указывать новое наименование подразделения Банка России.

С 27 октября 2025 года изменено наименование подразделения ЦБ, осуществляющего функции расчетного и кассового обслуживания. Его указывают при перечислении платежей, администрируемых налоговой, указывает региональное УФНС.

Актуальное наименование теперь такое: ОКЦ №7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула.

Старое название – Отделение Тула Банка России//УФК по Тульской области, г Тула.

Теперь в платежках нужно писать новое наименование подразделения Центробанка, а остальные реквизиты остались прежними:

Получатель: Казначейство России (ФНС России).

ИНН получателя: 7727406020.

КПП получателя: 770801001.

БИК банка получателя средств: 017003983.

Номер счета банка получателя средств: 40102810445370000059.

Номер казначейского счета: 03100643000000018500.

Вот образцы актуальных платежных поручений:

Образец для платежей, входящих в ЕНП

Образец для платежей вне ЕНП

Федеральное казначейство предупредило, что платеж по документу со старым наименованием банка будет исполнен.