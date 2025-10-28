Какие выплаты вырастут после повышения МРОТ с 2026 года

Зарплата автоматически вырастет только у тех, у кого она привязана к минимальному размеру оплаты труда.

С 1 января 2026 года МРОТ увеличится до 27 093 рублей. В связи с этим вырастут и некоторые социальные выплаты, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

У тех, у кого зарплата напрямую привязана к минимальному значению, она вырастет автоматически.

«Работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, ее необходимо будет изменить. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства», — отметил профессор Виноградов.

Также вырастут некоторые соцвыплаты: больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, которые рассчитываются исходя из минимальной зарплаты.

Также вырастет размер страховых взносов, которые работодатели платят за сотрудников. Это увеличит размер их пенсии в будущем, добавил Виноградов.